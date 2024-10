Az Élelmezési Világnap alkalmat ad – mint általában a világnapok – egy kis gondolkodásra, újragondolásra, vagy „csak” odafigyelésre; most éppen az élelmiszer terén. Ha csak egy picit jobbá tudjuk tenni ezáltan a saját világunkat (ne adj’ Isten az egészet), akkor tényleg van értelme. Fejlett világunkban – igen, idehaza, Magyarországon is – rengeteg élelem végzi a kukákban. Az adat egészen meghökkentő: majdnem pontosan egyharmad. És ha a mai élelmiszer-árakra vetünk egy pillantást, akkor könnyen kiszámítható, mennyi pénzt pazarolunk el ezzel. Komoly tízezreket, netán százezres összeget is, nagyobb család (és fogyasztás) esetén. De miért is?

Élelmiszer: egyharmad a kukába?!

Fotó: VN achiv

Élelmiszer – pazarlás a mindennapokban

Zavarba ejtő gyorsasággal jön szembe a válasz: a nagy-nagy jólét. Két generációval korábbi elődjeink akár még városon is, de főként faluban megdöbbennének, látva a mai helyzetet. Hatalmas a túltermelés, minden fronton, tehát itt is. Versengenek a gyártók, az üzemek és a kistermelők is, és a bőség zavarában igen könnyű elveszni. Megvenni még egyet, kipróbálni egy újat, kiegészíteni mással a meglévőt. Hiszen olyan csábítóan helyezték ki a szupermarketben, annyira vonzó volt a reklám, és ni, micsoda „kihagyhatatlan” akcióban kínálták! Ott kellette magát a sor végén, ellenállhatatlanul…

Aztán ott vannak a szezonális termékek, és hát ugye kinek kellene már december közepén csokimikulás? Ciki. Vagy Vízkeresztkor a karácsonyfáról leszedett csokigömb? Már uncsi, mint ahogy a nyuszi is húsvét után… és sorolhatnánk. Lőrinc után szinte kötelező megutálni a dinnyét, pedig ugye mennyire kitolódott a szezon az elcsúszott évszakok miatt… És még maradjunk a karácsonynál: mennyi átgondolatlan ajándék, mennyi bőséges ünnepekre készülés jegyében kidobott banán, narancs, mogyoró stb. végzi így?

Közelítő szavatosság? Vagy a „minőségét megőrzi” dátum ugyan kifutott, de még bőven ehető-iható… nem baj, kuka! Kicsit deformálódott uborka vagy paprika, nem tökéletes formájú retek a csomagban? Kuka! És ha hazahozta a szemünk fénye a tízóraira kapott finomságot, és megnyomódott, nem szép már, kettétört a keksz… sorolhatnánk. Mint ahogy a jó bőséggel megfőzött otthoni ételek is (igen, egyre ritkább, de létezik). Amit már másnapra meguntunk, és… igen, az is oda megy.