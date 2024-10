Az Életút park megálmodója ifj. Pezenhófer György, aki Sé Község képviselőjeként, majd alpolgármestereként nemcsak elképzelésével, de jelentős anyagi támogatásával, önkéntes munkával is segítette a tér kialakítását.

Elkészült az Életút-park a séi temetőnél

Fotó: © Cseh Gábor

Az elképzeléseit az ÖrökSÉgünk Alapítvány kuratóriuma és a település önkormányzata is támogatta, így 2019-ben megkezdődött a tervezés. Ebben a munkában a kuratóriumi tagokon és az ötletgazdán kívül H. Pezenhófer Brigitta is részt vett. Rá két évre a területrendezésel megkezdődött a tényleges munka, tavaly pedig a kivitelezés. Önkormányzati támogatásból betont és kavicsot vásároltak, az állomások helyeit önkéntesek segítségével lealapozták, elkészült a bádogozás is. Az állomások tavasszal kerültek a helyükre, a múlt hónapban pedig füvet nyírtak, lépésköveket raktak le, padot helyeztek ki és virágokat ültettek a téren.