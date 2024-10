Tévhit az is, hogy mindenkinél minden gyógyszer egyformán hat. Különbség van a korosztályok (fertilis korú hölgyek, idösek), de a nemek között is, például a különböző fájdalomcsillapítók hatékonyságában: nőknél, időseknél kisebb dózisok is elegendőek lehetnek. Náluk gyakrabban lépnek fel ugyanakkor mellékhatások. Előfordulhat, hogy valakinél egy gyógyszer “hatástalan”, ennek pedig rendszerint genetikai okai vannak.

A betegek 90 százalékának krónikus mozgásszervi panaszai vannak

A kérdésre, hogy a felnőtt Fájdalom Szakambulanciát jellemzően milyen betegséggel küzdők keresik fel, azt mondja: a betegek 90 százaléka krónikus mozgásszervi panaszokban szenved.

– Gerinc-, csípő-, térd- és vállízületi panaszokkal, gyakran műtét után jelentkeznek, még mindig fennálló fájdalom miatt. Nagyon gyakori az ágyéki gerinc porckorongsérvvel megoperált betegek jelentkezése, akik a sokszor többszörös stabilizációs műtétek után erős derék- és kisugárzó lábfájdalomról számolnak be. Daganatos betegek is érkeznek a fájdalom terápiájuk optimalizálása miatt. Adódnak kisebb idegek leszorításából eredő fájdalmak, illetve övsömör után fennmaradó erős fájdalommal is keresnek fel bennünket.

– Mozgásszervi betegeknél, ha idegblokád-sorozatra kerül sor, az egyhetes napi kezelésből áll, kiegészítve gyógyszeres kezeléssel. Ez szükség szerint megismételhető általában fél-egy évente. A gyógyszeres kezelés felépítése, a megfelelő gyógyszeradag megtalálása, a hatás kialakulása sokszor hetekig is eltart. Meg kell találni a hatékony dózist, ami mellett jelentős fájdalomcsillapítást érünk el, a lehető legkevesebb kellemetlen, sokszor csak átmeneti mellékhatás mellett. Olyan eset is van, amikor egy évig kell szedni gyógyszert, és ezt csak fokozatosan lehet leépíteni, illetve a gyermekvállalási szándékot is figyelembe kell venni a gyermeket tervező betegeknél. Minden betegre egyénre szabott kezelést próbálunk kialakítani, ami nagy eltéréseket tud mutatni. Általában hetek, hónapok kellenek, és ezután sem engedjük el a betegek kezét, háromhavonta telefonos, vagy szükség szerint személyes kontroll történik. A sikeres terápia egyik legfontosabb eleme, hogy elnyerjük a beteg bizalmát. Enélkül nem működik a közös munka. Ha már az első találkozáskor tudunk fájdalomcsillapítást elérni, az nagy előrelépés, hiszen az a mottónk, hogy ugyanakkorra fájdalommal nem mehet el a beteg, mint amilyennel jött. Nagyon fontos a beteg aktív közreműködése is. El kell fogadniuk a javaslatainkat, legyen az a rendszeres gyógyszerszedés, életmódváltás, torna, pszichológus bevonása, vagy felmerülő invazív beavatkozás lehetősége. Előfordul azonban olyan eset is, amikor a beteg nem képes, vagy nem akarja belátni az állapotát, saját teóriákat gyárt, és attól nem lehet eltéríteni. Ilyenkor nagyon nehéz az együttműködés.