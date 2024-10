A legtöbb egyházmegyében augusztus 1-jével kerülnek új helyre a lelkipásztorok. Ilyenkor elindul az „emberi oldal” az atyákban és a rájuk bízott hívekben is. Sokszor nehéz megtalálni annak az értelmét, hogy miért jó, egyáltalán jó-e, hogy a lelkipásztorokat a különböző plébániák között helyezik. Milyen szempontokat vesznek figyelembe e döntések meghozatalához? Fekete Szabolcs Benedek segített az eligazodásban.

Fekete Szabolcs Benedek adott betekintést a papi áthelyezések hátterébe.

Fotó: VN-Archív

Fogalomtisztázással nyitott: a dispozíció latin szó eredeti kicsengése nem túl pozitív (disponare azt jelenti: elrendezni). A megyés püspöktől vagy a rendi elöljárótól kapott rendelkezés, hogy bizonyos beosztásba helyeznek egy papot vagy egy szerzetest. Aztán személyes megélésével folytatta: mindhárom áthelyezése nagyon megviselte. Majd azzal folytatta: nincsenek mindig világos válaszok. Sokszor az atyával megbeszélik, miért történik az áthelyezés, de éppen a védelmük érdekében nem teszik azt publikussá.

S hogy miért van szükség az áthelyezésekre, arra, hogy egy püspök irányítson? A magyarázatot messziről indította: maga Jézus is küldte az apostolait. A püspökök is próbálják átlátni a lelkipásztori területet és küldeni a papokat. Az egyházjogban is folyamatosan csiszolódott, hogy egy megyés püspök milyen módon helyezi a papjait, mondta, majd felolvasott egy dispozíciót, amit 1955. augusztus 17-én kapott meg püspökétől Brenner János.

Azzal folytatta: minden megyés püspöknek van egy tanácsadó testülete (arról, hogy ki kerüljön be a grémiumba, az atyák szavaznak). Minden év január-februárban az egyházmegyei körlevélben megjelenik egy tájékoztatás: ennek nyomán aki bármilyen okból szeretne új állomáshelyre kerülni (ez nem vonatkozik az újmisésekre), az írásban benyújtja ezt a Püspökségre. Április-májusban összeül a Tanácsosok Testülete. A megyés püspök „jegyzetel, gondolkodik, átimádkozza és dönt a lehetőségekről”. Utána személyesen találkoznak a lelkipásztorokkal. Eloszlatta a fejekben lévő tévhitet: nincs diktatórikus vezetési stílus. A kihirdetés általában nyár elején történik. Praktikus szempontja is van annak, hogy ilyen korán kiderül az áthelyezés: két hónap alatt van idő felkészülni.