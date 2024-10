Több mint 46 ezer kilogrammnyi lomot gyűjtöttek be a házhoz menő lomtalanítás alkalmával csak az 1-es körzetből az STKH munkatársai. A lomtalanítás november 9-ig tart, részletek a város közösségi oldalán. A közleményben kiemelték: kérés ellenére olyan hulladék is kikerült a házak elé, amelyet nem szállítanak el. A közterületen maradt tárgyak eltávolítása az ingatlantulajdonos kötelessége. Az ilyen lomok nemcsak a városképet rontják, hanem sok esetben veszélyesek is, kihelyezésük szankcionálható.