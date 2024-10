A Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde beszámolója is a napirendek közt szerepelt a képviselő-testület cikluszáró ülésén. A városatyák a beszámolót alaposnak, részletesnek értékelték, amelyben Bozzai Nóra intézményvezető a nevelési alapelvek teljesítésének részletezése mellett a szakmai tevékenységről is áttekintést adott. A jövő feladatai közt sorolta a szakember, hogy az óvoda helyiségeit klimatizálni kellene, emellett az esővíz elvezetésére is megoldást keresnek. A beszámolóból kiderült: csaknem teljesen létszámban működnek a csoportok, az intézmény pedig saját karbantartót alkalmazna. Nyugdíjas ezermesterben gondolkodnak, akit négy órában foglalkoztatna az intézmény. Az is elhangzott: a jövőben két nagyobb játékelem is kerül majd az intézménybe. A képviselők az óvoda munkatervét is tárgyalták valamint egyetértettek abban, hogy a a Kossuth utcai épület rossz állapotban lévő lábazatát fel kell újítania a városnak.