Most nagyon meg kell tanulnunk szülőnek lenni, hiszen az a fajta természetes szülőség, ahogy minket és a mi szüleinket nevelték, most kezd véget érni – így kezdte Steigervald Krisztián, hozzátéve, hogy a digitalizáció mellett globális kultúraváltás és virtuális váltás történt az életünkben. Ember legyen a talpán, aki ebbe bele tud állni. S megerősítette: semmilyen evolúciós kapaszkodónk és korábbi tapasztalatunk nincsen, hogyan kell ezt jól csinálni. Erről is beszélt a generációkutató.

Generációs különbségek a gyermeknevelésben. Meg kell tanulnunk szülőnek lenni, utána könnyebb lesz gyermeket nevelni

Nehéz kiszűrni, kinek higgyünk

Bojti Andreával sorra vette a különböző generációkat: az 1965–79 között született X generációnak többnyire kis vagy nagykamasz gyerekei vannak. Az Y-generációnak, az 1980 és 1994 közöttieknek többnyire kisebb gyerekeik. A gyerekek szempontjából az életkori különbségek mindegyiknél nagyok. S akár már az 1995 után született Z-generációnál is előjöhetnek szülőséggel kapcsolatos problémák, pozitívumok, tapasztalatok. Ami általánosan igaz: a gyereknevelés területén nehéz kiszűrni, kinek higgyünk, mi az érvényes információ. Előtérbe került a közösségi média – ezzel a kortársak, a kortárs szülők és az influenszerek véleménye vált meghatározóvá, míg a régi értékrendet – például a tekintélyelvű nevelést, aminek transzgenerációs beágyazottsága van, és ami nem a gyermekre való érzelmi ráhangolódásról szól – megkérdőjelezzük. A ’70-es,’80-as évekig az volt az etalon a gyereknevelésben, amit dr. Spock leírt. A szülők az akkori tudásszint szerint a lehető legjobbat akarták adni.

Mi az érték a régi elvekből?

A válaszkész neveléshez azonban, amiben most már rendelkezésre állnak eszközök a szülők részére, szükség volt a modern kori agykutatásra és a neurológiai háttérre. A tudományos háttér mellett sokkal több az információ és sokkal több helyről jön, ám még az átmeneti időszakban vagyunk, hangsúlyozták. A szülők pedig nagyon bizonytalanok: nem tudják, mi az érték a régi elvekből, a mostaniakban pedig még nem magabiztosak, szomjazzák, hogy valaki segítsen. Életszakaszbeli kérdőjelek is vannak a fejükben: meddig „tartsák otthon” a gyerekeiket és mikortól készülődjenek a nagyszülőségre. Közben maguk is önismereti munkát végeznek és fejlődnek azzal, ahogyan a gyerekeiket nevelik. Sok mindennek a függvénye, hogy a szülőségükbe hogyan állnak bele – így összegeztek a jelenünkről.