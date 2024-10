Amint a Szél fúj, fény jár át, esik az eső címmel készült 2023-as interjúnkban elmondta: „az idő múlik, és el kellett gondolkodnom mi történjen azokkal műtárgyakkal, emlékekkel, melyekkel együtt éltünk férjemmel. Barátaim tanácsát és segítségét elfogadva tervezek jövőre még egy kiállítást. Sok szép és fontos feladat vár rám: szeretném bemutatni, Garzuly Ferenc életművét, aki nagy tudós volt, humanista, valamint fiam, Garzuly Gábor grafikai munkáit, és ezenkívül van egy értékes családtörténeti gyűjtemény is, melyet féltve őrzök. Zeneművész családban születtem, és én mint jelenleg a legidősebb, a családfő vagyok, én vigyázok dokumentumainkra, érdekes levelekre, fotókra, a 17. századtól kezdve. Ez kultúrtörténeti anyag - Szombathely vonatkozásban is. Nagymamám, Tessenyi Margit csodagyerek volt, 3-4 éves korában már zongorázott, 16 évesen felvették a Nemzeti Zenedébe zeneszerzés és zongoraművész szakra, több nyelven beszélt, festett, írt. 1879-ben született. 1902-03-ban mint fiatal lány Szombathelyen is koncertezett a Nagyszálló üveges télikertjében, ahol rendszeres zenes esteket tartottak, Balassa Kálmán zenekara kísérte fellépéseit. Volt itt egy műpártoló kör, amely a hangversenyeket szervezte, a szép régi nyomtatványok, plakátok is megvannak.”