Az eső kopogását tovább halljuk, de közben szépen lassan felmelegszünk. Hogy a fűtésnek, vagy a látványnak köszönhető-e, mindegy is. A kisháztól feljebb, szó szerint a fák tetején, a lombok között ülünk az időközben ide álmodott és rengeteg munkával életre keltett jurtában. Mónika és párja szálláshelyként üzemelteti a helyet, most ide húzódunk be az eső elől. És lényegében ez az a hely, ami miatt most a gombákról (is) beszélgethetünk.