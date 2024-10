Az átlagoshoz képest tízszerezése nőtt a gombafogyasztás utáni megbetegedések és a gombamérgezések száma az utóbbi két hétben - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

A gombamérgezések száma emelkedik

Fotó: VN-archív/ Cseh Gábor

Mint írják, a gombaszezonban nem csak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is. A NÉBIH javaslata, hogy az általunk gyűjtött gombát minden esetben mutassuk be gombaszakértőnek, akkor is, ha rendelkezünk előzetes fajtaismerettel. Közleményükben hangsúlyozzák, a legbiztonságosabb megoldás, ha minden gombagyűjtő megteszi ezt, ugyanis egy-egy ilyen vizsgálat életeket menthet.

A Szombathelyi Vásárcsarnokban továbbra is ingyenesen megvizsgálják a begyűjtött gombákat a gombaszakellenőrök. Weboldalukon látható, hogy a megnövekedett igények miatt rendkívüli gombavizsgálatot hirdettek meg: október 24. és október 31. között bővített nyitva tartással várják a gyűjtőket.