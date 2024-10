Gyaloglás és egészség

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Mikor és hol?

Szinte bármikor és bárhol gyalogolhatunk! Igen, télen is jól tud esni: öltözzünk rétegesen, és ha már ismerjük a saját tempónkat, ahhoz tudjuk igazítani a holmit. Ősszel és tavasszal talán a legkellemesebb, a nagy séta és gyaloglás – nyáron inkább a hűvösebb órák a javasoltak. Lehet reggeli kezdésként is, ha ráérünk (és meglepően sokszor ráérhetünk, ha akarjuk!). Lehet nap közben, estefelé, de városokban például kimondottan kellemes este későn is: közvilágítás és kis forgalom teszi indokolttá. A gyaloglást akár több részletben is megtehetjük, a nap több szakjában, ahogy időnk engedi!

Gyalogolni – mint láthatjuk – jó aszfalton is, de legjobb persze (ezt is) a természetben. Turistaösvények, gyalogutak, erdei környezet: egyrészt kellemesebb a talpnak, másrészt a friss levegő áldását is élvezhetjük. Ezeken túlmenően pedig a táj szépsége – minden évszakban! – szívnek-léleknek is többletet ad. Ha mindezekhez még némi szintkülönbséget is kapunk, azért is legyünk hálásak: a kellemes fáradtsághoz egy kis kardiózás és sikerélmény is fog társulni.

Tehetjük egyedül is, de – mint oly’ sok mást – ezt is kellemesebb társaságban. Ha van rá módunk,

keressünk társat: családban, baráti vagy másféle környezetünkben. Ha nem sikerül, még mindig csatlakozhatunk klubokhoz, egyesületekhez, de ne csüggedjük el akkor sem, ha egyedül maradunk! Nagyokat lehet közben gondolkodni, meditálni, élethelyzetünket vagy akár céljainkat átgondolni – aki pedig szereti a zenehallgatást, annak itt egy jó kis lehetőség!

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Mit mond a szakember?

Már tíz percnyi gyaloglás után csökken a stressz, a feszültség, a fáradtság, sőt: a harag is! Mindössze félórányi séta növelheti a tüdőkapacitást, a szív- és érrendszeri erőnlétet, erősíti a csontozatot és vázizomrendszert, csökkenti a felesleges testzsírt, növeli az izomerőt és az állóképességet. A gyaloglás csökkentheti a cukorbetegség, az agyvérzés és a rák kialakulásának kockázatát, de még a zöldhályog esélyét is. A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint is javulhat, csökkentheti az ízületi fájdalmat és merevséget. A friss levegőn eltöltött idő nemcsak a tüdőnk vitálkapacitását fogja növelni, de a napi D-vitamin szükségletünkre is jótékony hatású lehet! A gyaloglás növeli a boldogsághormonok számát is, és még az egyensúlyérzékünk is javul!