A Gyermek Fájdalomkezelő Ambulancia lehetővé teszi, hogy a krónikus fájdalommal küzdő gyermekek korszerű ellátáshoz juthatnak.

Gyermek Fájdalomkezelő Ambulancia a Markusovszky-kórházban. A fotón dr. Györke Eszter

Fotó: © Cseh Gábor

Mi volt a célja a Gyermek Fájdalomkezelő Ambulancia létrehozásának?

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gyermek Fájdalomkezelő Ambulanciáját azzal a céllal hoztuk létre, hogy a krónikus fájdalommal küzdő gyermekek korszerű ellátáshoz jussanak. Az országban a területen úttörő Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Centrum munkatársaival már régóta kiváló kapcsolatot ápolunk, így az Ambulancia beindításához számíthattunk a szakmai segítségükre, és a Markusovszky Kórház menedzsmentje is nyitott volt az új szolgáltatás bevezetésére.

Kiket várnak az Ambulanciára?

Mindenekelőtt fontos tisztáznunk, hogy mit jelent a krónikus fájdalom, és miben különbözik az akut fájdalomtól. Krónikus fájdalom úgy alakul ki az ember szervezetében, hogy egy akut fájdalominger hatására az agyban a fájdalomkapu kinyílik, ami az agy különböző részeit stimulálja, ezáltal a gyermekben tudatosul a fájdalom, különböző negatív érzelmeket indít be, befolyásolja a hangulatát, a stressz reakcióját fokozza. Tulajdonképpen kialakul egy ördögi kör, amelynek során a fájdalomkapu nyitva marad, az agy megtanulja a fájdalmat. Ezt követően már nem kell fájdalomingernek sem érnie a gyermek szervezetét, ugyanis ha az ördögi kör bármelyik része bekapcsol, akkor a gyermek érezni fogja a fájdalmat. Például elég felébrednie azzal a tudattal, hogy iskolába kell mennie, ha ez szorongást és stresszt okoz számára, elkezdi érezni a fájdalmat.

Az Ambulanciára olyan gyermekeket és családjaikat várjuk, akiknek legalább három hónapja fennálló panaszaik vannak, melyek hátterében vagy nem mutatható ki szervi ok, vagy ha igen, akkor a fájdalom a kezelés ellenére sem szűnik meg vagy szervi ok a fájdalom mértékét nem magyarázza. Egy felmérés alapján a Magyarországon élő gyermekek 31 százaléka küzd krónikus fájdalommal, így tulajdonképpen minden harmadik gyermek érintett ebben a témában. A fájdalom okának szervi kivizsgálását természetesen eddig is végeztük a kórházban és szükség esetén pszichológiai segítséget is nyújtottunk, de ilyen komplex ellátási módra, amit az Ambulancia nyújtani tud, csak március óta van lehetőségünk.