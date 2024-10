Az 1-es számú vegyes háziorvosi körzet, egy helyettesítéssel ellátott körzet, ahol hivatalosan heti 7,5 óra rendelést kellene biztosítani a fenntartó önkormányzatnak. Csepregen heti 8 óra gyermekorvosi és heti 6 óra felnőtt orvosi ellátás történik, azért, hogy hogy a betegeink megfelelő ellátást kapjanak. Az önkormányzat saját forrásból kiegészítve biztosítja a plusz órákat, és azt is, hogy a 14 éven aluliak gyermekek szakorvos által kapjanak ellátást. Vegyes körzetben ez sem kötelező. Aki ült már a folyosón pl. egy hétfői rendelésen az tudja, hogy 2 órában, 2 rendelőben igyekeznek az orvosok a nagy létszámú beteget ellátni - olvasható a Csepregi Egészségház közösségi oldalán.

Gyilkosnak nevezték az orvost, megrugdosták a rendelő ajtaját Csepregen

Fotó: Krakenimages.com / Forrás: Shutterstock

Mindezek tükrében is, és egyébként is felháborítónak tartom, egy előző nap Bükön megvizsgált és oda visszahívott beteg gyermek szüleinek és rokonainak a viselkedését. Ajtót rugdosni, rendelőbe bemászkálni, kiabálni és az orvost gyilkosnak hívni, azt gondolom, hogy nem méltó emberi viselkedés. Ezenkívül közfeladatot ellátó személy rágalmazása, és munkájában való akadályozása büntetendő cselekmény. Amellett, hogy a munkáját tisztességgel végző orvosnak és asszisztensnek is borzasztó kellemetlenséget okoztak, de a rendelőben levő édesanyák és kisgyermekek is döbbenettel és félelemmel követték az eseményeket.

Kérdem én, ha ezek után az orvos úgy dönt, hogy nem teszi ki magát többet ilyen atrocitásnak, és nem jön többet Csepregre rendelni, akkor a rokonság hol rugdalja az ajtót? Végig gondolták, hogy mit csinálnak? Hogy több 100 másik gyermek orvosi ellátását veszélyeztetik?

Ha beteg a gyermek természetes, hogy aggódik a szülő, azonban ez nem erről szólt. Kérek mindenkit legyünk türelmesek egymással, és a rendelőben legalább próbáljunk meg emberi módon viselkedni! Főleg, hogy a gyermekeink figyelnek bennünket, és tőlünk tanulják a társas együttélés és viselkedés szabályait.