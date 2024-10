Gombák és gyógynövények nagy sikerű bemutatója volt a héten, több napon át. A kiállítók – ahogy írtuk is – nem csak ebédre-vacsorára szánt ízletes étkeket, de különleges növényeket is hoztak. Mert a bemutató úgy az igazi, ha megtapintható, megszimatolható a kiállított darab. Sőt: ez esetben kóstolható is! Igen, mert a kedves hölgyek teákkal is készültek. A gyógynövények ugyanis számos esetben így fogyaszthatók, ez az ajánlott elkészítési módjuk. És hogy milyen tapasztalatokat lehetett itt szerezni? Nos, fekete- illetve gyümölcsteákhoz szokott látogatóként vállaltuk be a kóstolást, és komoly meglepetés ért bennünket! A kínált finomságban vörösáfonya, bodza és gyömbér is található, íze pedig kifejezetten remek volt. Az előbb idegenkedő, aztán majd repetát kérő kóstolókon jót derültek a tapasztalt hölgyek, a Szombathelyi Gomba- és Gyógynövénygyűjtő Klub tagjai. Aztán elárulták, hogy az ovis csoportoknál is nagy sikert arattak készítményeikkel.

Gyógynövények: fűben-fában orvosság - Fotó: VN/Gombos Kálmán

Gyógynövények: együk, igyuk vagy kenjük?

Ki ne ismerné a közönséges csalánt? Igen, amit az út szélén is láthatunk – csakúgy, mint erdőn-mezőn, számos helyen a természetben. Kevésbé szerencsés esetben talán csípős megjegyzést is kaptunk tőlük. Figyelem, itt a lehetőség a visszavágóra! Megehetjük, megihatjuk őket – persze, nem mindegy, hogyan. A levelét ügyes mozdulattal kell leszabni, és a fonák legyen felül: így csavarjuk össze, és gond nélkül fogyasztható. Kevésbé extrém megoldás, ha tea készül ebből is: ez lehet más gyógynövények társaságában, de akár tisztítókúrához szánt fontos elem is, önmagában. Amire figyeljünk: ne az út szélén szedjük, hiszen ott jó eséllyel poros, koszos – bár ez természetesen a többi gyógynövényre, de gombára, gyümölcsre is egyaránt igaz.

Sok gyógynövény fűszerként is ismert, használt, fogyasztott. De a kérdést meg is fordíthatjuk: a legtöbb fűszer egyben gyógyhatású is. Láthattunk itt zsályát, kakukkfüvet, mentát, rozmaringot, tárkonyt is. Ott piroslott a cékla is egy üvegben: igen, gyógyhatása neki is közismert. Akárcsak a gyömbér, vagy a többi vörös és fekete bogyós, például a som, galagonya, csipkebogyó, az áfonya: mind-mind nagyon finom gyümölcsök, hatalmas flavonoid tartalommal, egészéges hatással.