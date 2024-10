A Magyar Állam kifizette a részvények vételárát, így holnaptól nemcsak a többség lesz a magyaroké, hanem az irányítás is – olvasható a bejegyzésben. A többség ugyanis eddig is a magyarok kezében volt, azonban az irányítás eddig az osztrákok kezében volt. A kormánytól kapott feladat végrehajtása küzdelmes folyamat volt, hiszen nemcsak osztrák, hanem hazai oldalról is kaptak támadásokat miatta. Lázár azt is leírta, a győzelemmel minden magyar utas nyer, hiszen például a közös vállalat járműbeszerzései mostantól a magyarországi járműhiányt is közvetlenebb módon enyhíthetik