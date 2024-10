A Halloweennek az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban van különösen nagy kultúrája és hagyománya, de az elmúlt időszakban világszinten is hódít, évről évre egyre felkapottabb lett, ezalól pedig Magyarország sem kivétel. Hazánkban is egymást érik a különböző események ebben a tematikában. Bevett szokássá vált, hogy az emberek - már a gyerekek is - tököt faragnak és azzal díszítik a lakást, vagy éppen beöltöznek és partit adnak. De van egy település, ahol elzárkóznak ettől, sőt a polgármester a falubeli szülők figyelmét is felhívta a veszélyeire.

Kemeneshőgyész önkormányzata nemet mondott a Halloweenre

Kemeneshőgyész: NEM a Halloweenre!

Kovács Tamás, a vármegyehatáron fekvő, de Veszprémhez tartozó Kemeneshőgyész polgármestere közösségi oldalán beszámolt arról, hogy a település önkormányzata nemet mond a Halloweenre és kategorikusan elhatárolódik minden ehhez kapcsolódó eseménytől.

A halál nem játék! - kezdi bejegyzését a kemenesháti település első embere, majd így folytatja:

- Sokan gondolják, hogy ez a „cukorkáért cserébe ijesztgetés” csupán egy ártatlan szórakozás, azonban érdemes alaposabban megvizsgálni a hátterét és a lehetséges negatív hatásait. Amikor a gyermekek részt vesznek ezekben a szokásokban, akár tudat alatt is érintkezhetnek olyan szimbólumokkal és hiedelmekkel, amelyek pszichológiai szempontból károsak lehetnek. Az ijesztő jelmezek, a félelmetes történetek és a halállal való játék mind olyan tényezők, amelyek megzavarhatják a gyermekek érzelmi világát. Az ártatlan félelem, amely a játék része, hosszú távon valódi rettegéssé, rémálmokká alakulhat. Ne hagyjuk, hogy a félelem kultúrája behatoljon a gyerekek világába! Kemeneshőgyész Község Önkormányzata nemet mond a Halloweenre, és nem asszisztál semmilyen ehhez kapcsolódó szokáshoz, játékhoz, szórakozáshoz. Sőt arra kéri a szülőket, hogy óvják gyermekeiket, mert a halál, a szellemek és a démonok nem játékok, és ezekkel való találkozásuk hosszú távon nem szolgálja az egészséges lelki fejlődésüket - olvasható Kovács Tamás bejegyzésében.

