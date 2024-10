Kis túlzással a temetőkbe szánt sírdíszek körül forog a halottak napja előtt minden a piacon: természetes, szolid és harsányabb színvilágú, kicsi és nagy, minimál dizájnnal és gazdagon díszített koszorúk, sírtálak, élő és mű virágok bőséges választéka fogad mindkét csarnokban és az árkádok alatt.

Halottak napja: élő és művirágot is visznek az emberek. A fotón Szigeti Szandra

Fotó: Szendi Péter

Piaci forgatag Halottak napja előtt

Érezhetően nagyobb a forgalom is: van, aki időt szán a keresgélésre, összehasonlítja az árakat, kérdez, más határozott céllal, a megrendelt koszorúért, virágcsokorért érkezik. Egy szál krizantémért mérettől, fajtától függően – van gömb alakú, szellős és tömött virágú, visszahajló is – 700-1000 forintot kérnek, koszorút láttunk ezer, de 56 ezer forintért is.

Tíztől negyven centiméterig különböző átmérőjű mohás koszorúkat kínál Pénzes Lászlóné virágkereskedő. A legkisebbet ezer forintért, a legnagyobbat 5600-ért adja, és már hónapokkal korábban feldíszíti őket száraz tobozokkal, termésekkel. Ezüstfenyő-ágakból összeállított ízléses koszorúi frissen készültek: 40 vagy 50 centiméteres átmérőjűek – előbbinek 8200, az utóbbinak 12 ezer forint az ára. Mindenszentek előtt tíz nappal kezdte meg árusításukat. A koszorúkért, virágtálakért a visszatérőkön kívül alkalmai vásárlók is sorban álltak standjánál, amikor ott jártunk.

Élő és művirágok, művirág-készítmények, mécsesek, dekorációs termékek, vágott virágok várnak gazdára a belső csarnokban Kovács István húszasztalnyi területén. Szálban, csokorban és tálban is szeretik és keresik nála az élő és a tökéletesen élethű művirágot is a vásárlók.

Forrás: Szendi Péter

Népszerű a zöld krizantém, megjelentek a cirmos fajták, de továbbra is a hagyományos fehér és a sárga a nagy kedvenc a vágott virágból. A mécsesekből a hagyományos viaszgyertya betétűek és a ledesek, a gyertyák lángját utánzó modern változatok – mindkét fajtából ugyanannyi fogy, hallottuk tőle és más árusoktól is. Háromszáztól 6 ezer forintos áron, egyedi darabokat is kínál Kovács István. Többféle méretben és anyagból állnak rendelkezésre a sírtálak is: fenyővel, élő virággal, termésekkel, tobozzal, kövirózsával, angyaldísszel, száraz virággal tűzötteket láttunk nála 2200-tól 16 ezer forintig. Mindenszentek előtt három héttel jelentek meg nála a kifejezetten az ünnephez kapcsolódó termékek, de érthetően most van a legnagyobb kereslet rájuk, ami várhatóan kitolódik a hétvégéig, mert lesz, aki csak szombaton vagy vasárnap keresi fel a szerettei sírját, mondja.