Külön kitért az együttműködés fontosságára: a kormánnyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, a megyével, térséggel, a környező településekkel.

Mindent Szombathelyért, Szombathelyt semmiért

- zárta Éhen Gyula polgármester gondolatával beszédét Nemény András.

Három alpolgármesterrel, négy tanácsnokkal folytatják

Az SZMSZ módosításának napirendjénél Ágh Ernő képviselő felszólalásában jelezte: nem ért egyet azzal, hogy a városrendészetet a Kossuth Lajos utca 11. szám alatti épületbe költöztessék át. Rámutatott, jelentős bérleti díj költséggel jár ez, ami a várost terheli ezután: annak havi költsége 1,4 millió forint plusz áfa lesz.

Czeglédy Csaba úgy reagált: a közterület-felügyelet is végez olyan értékes munkát, mint korábban ugyanott a tankerület. Felidézte azt is, korábban ő is kiállt amellett, hogy ne adják el ezt az ingatlant. Nemény András rámutatott: üresen áll a Kossuth Lajos utca 11., a bérleti díjat pedig a Szovának fizetik majd, és tulajdonképpen a városháza dolgozói kapnak ott helyet.

Végül a Fidesz sem az SZMSZ-módosítást, sem a tanácsnokok megbízását nem szavazta meg. Utóbbi szavazás előtt Illés Károly jelezte: nem személyi okok miatt nem támogatják a javaslatot, hanem soknak tartják a négy tanácsnoki pozíciót.

Nemény András polgármester mellett három alpolgármesteren - László Győzőn, Horváth Attilán és Horváth Somán -, valamint négy tanácsnokon - Bokányi Adriennen, Németh Ákoson, Kelemen Krisztiánon és Szuhai Viktoron - a városvezetői felelősség a 2024 októberével megkezdett önkormányzati ciklusban. Polgármesteri biztosként Bokányi Adriennhez tartoznak ezután a nemzetközi ügyek, projektek is - tudtuk meg.

Mint arról korábban írtunk: a tanácsnoki székek mellett a bizottságok, azzal együtt pedig a bizottsági helyek száma is jelentősen növekszik.

Nyolc bizottság 81 bizottsági taggal

Az új bizottsági struktúra így alakul:

Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke Bokányi Adrienn;

Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke Putz Attila;

Szociális és Lakás Bizottság elnöke Czeglédy Csaba;

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke Tóth Kálmán;

Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke Szuhai Viktor;

Költségvetési Ellenőrző Szakmai Bizottság elnöke Illés Károly;

Szellemi Örökség, Nemzetiségi és Térségi Kapcsolatok Szakmai Bizottsága elnöke Danka Lajos;

Fenntarthatósági és Klímastratégiai Szakmai Bizottság elnöke Németh Ákos

Konstruktív munkát ígér a Fidesz

Illés Károly önkormányzati képviselő a közgyűlés után lapunknak még elmondta: konstruktív, a város érdekében történő munkát szeretnének végezni. A visszásságokra, hibákra ahogy eddig is, ezután is fel fogják hívni a figyelmet.