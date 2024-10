Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Joker: Kétszemélyes téboly 20.30 (színes, amerikai krimi-dráma, akciófilm) – Transformers One 16.10, 18.20 (színes, amerikai–kanadai akciófilm, kalandfilm) – Egy százalék indián 14.40 (színes, magyar filmdráma; Egy haláleset újra összehoz három régi barátot. Útjaik az évek alatt társadalmilag szétváltak: egyiküket tanári állás várja Mexikóban, másikuk az alsó középosztálybeliek életét éli, a harmadik pedig anyagilag teljesen lecsúszott. A társaságukhoz később csapódó barátnők egy ideig tűrik a beszólásaikat és a bölcselkedéseiket, de egy idő után mindenkinek elege lesz a másikból.) Cinema City (Savaria Plaza): A szer 19.40 (színes, szinkronizált, angol–amerikai–francia horror) – My Hero Academia 13.15, 18.00 (színes, feliratos, japán anime) – Hirtelen menyasszony 20.15 (színes, szinkronizált, francia romantikus vígjáték) – Joker: Kétszemélyes téboly 19.15 (színes, feliratos, amerikai krimi-dráma, akciófilm; főszerepben Joaquin Phoenix, Lady Gaga) – Transformers One 15.15, 17.30 (színes, amerikai– kanadai akciófilm, kalandfilm) – Transformers One 3D 13.00 (színes, amerikai–kanadai akciófilm, kalandfilm) – Barátom, a pingvin 17.15 (színes, szinkronizált, brazil–amerikai családi vígjáték) – Fekete pont 15.30 (színes, magyar filmdráma) – Egy cica 10 élete 14.00 (színes, szinkronizált, angol–kanadai animációs film) Szentgotthárd, Csákányi László Filmszínház: Joker: Kétszemélyes téboly 19.00 (színes, szinkronizált, amerikai krimi-dráma, akciófilm)