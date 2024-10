A papi áthelyezések szempontjai

SZOMBATHELY Október 16-án, szerdán 18 órakor folytatódik a Szombathelyi Egyházmegye online előadás-sorozata, a Nehéz kérdések világos válaszok. Ezúttal Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök ad betekintést a papi diszpozíciók, avagy a papi áthelyezések szempontjaiba és hátterébe. A szervezők várják az előzetes kérdéseket az előadás témájához kapcsolódva a [email protected] e-mail-címre. Az előadásokhoz a ZOOM rendszeren keresztül lehet majd csatlakozni. A csatlakozás részletei megtalálhatók a martinus.hu oldalon.

Civil Központok Országos Találkozója

KŐSZEG Idén októberben Kőszeg ad otthont a Civil Központok Országos Találkozójának 16-tól 18-ig, szerdától péntekig. A szakmai programok mellett a vármegyék civil központjainak képviselői kulturális eseményeken is részt vehetnek. Együtt építik a jövő civil közösségeit a történelmi városban. VN

Szakmafüzet a pályaválasztáshoz

KÖRKÉP Az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával megjelent a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó Szakmafüzet, amely tartalmazza az összes választható szakma leírását. A több mint 130 oldalas kiadvány elsősorban a pályaválasztás előtt állókat segíti az ágazatok és alapszakmák bemutatásával. A Szakmafüzet csak online formában érhető el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján.

Ezüst Eötvös-díj a KDG-nek

SZOMBATHELY Ezüst Eötvös-díjat kapott a Kanizsai Dorottya Gimnázium az ELTE interaktív pályaválasztó fesztiválján, az ELTEfeszten. Az ELTE október 11-én 12. alkalommal rendezte meg összegyetemi nyílt napját. Köszönetet mondtak azoknak a kimagasló oktatói–tehetséggondozói munkát végző középiskoláknak is, ahonnan a legtöbb diák érkezett szeptemberben az ELTE-re. Az öt intézmény között 2024-ben is ott volt a KDG, amelynek közössége is Ezüst Eötvös-díjban részesült, számolt be a közösségi oldalán az ELTE SEK.

Vezetett túra és nyílt nap

KŐSZEG Nyílt nap lesz október 23-án a Kőszeg Városi Rádióklub Kendig-csúcsi versenyállomásán. Aznap vezetett túra indul 9 órakor a kőszegi Fő térről, a Tourinform iroda elől a Kőszegi-hegység fő gerincén található Kendig-hegyhez (726 m tengerszint feletti magasságban), ahonnan szép kilátás nyílik a Schneebergre és a lánzséri várra. Ott található a Kőszegi Rádióklub és az Erdészeti Zrt. által üzemeltetett időjárás-megfigyelő állomás is, melynek tagjai egy órában bemutatják tevékenységüket. A táv 16 kilométer, az időtartam 7 óra. A túravezető Hegyvári Ferenc.