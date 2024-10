A tehetséggondozó képzésről

A program Kárpát-medence-szerte kínál társadalomtudományos tehetséggondozó képzést a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjai számára. Készségfejlesztő alkalmai közé tartoznak az ún. KP Szombatok, a klubdélutánok, valamint a program a legaktívabb diákjainak további exkluzív lehetőségeket biztosít, így például nyelvi kurzusokat, nemzetközi utakat és táborokat is - olvasható az MCC köz

A Középiskolás Program 6 városban (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen) rendezi meg az úgynevezett KP Szombatokat, amelyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő, kiscsoportos workshopokkal várja a diákokat. Valamennyi képzési helyszínen, így Szombathelyen is elérhetőek a heti rendszerességgel szervezett szakmai klubdélutánok, amelyeknek a célja a tanulás mellett a közösségépítés. További újdonság, hogy elindultak az angol és német nyelvi kurzusok is, amelyeknek a fókusza a beszédkészség-fejlesztés. A legaktívabb tanulók egész hetes belföldi és külföldi tematikus tanulmányi utazásokon fejleszthetik szakmai és idegen nyelvi tudásukat, elmélyülhetnek egy szakterület rejtelmeiben.

A programba felvételt nyert tanulók mindezek mellett érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning-kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, a nemzetközi kapcsolatok, valamint egy magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is.

Cél: 4000 középiskolás nevelése, oktatása „A Középiskolás Program azoknak a magyar diákoknak szól, akik az iskolai oktatás keretein túl szeretnének művelődni és tanulni, valamint az érettségi és egyetemre való felkészülés során a lehető legtöbbet szeretnék kihozni magukból” - fogalmazott Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

Az idén 27 éves, immár 6000 diák képzését végző Mathias Corvinus Collegium az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint tizenhét éve működik sikeresen. Az idei tanévet több mint 3900 középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A KP hazánkban a főváros mellett további 16 településen érhető el, például Pécsen, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és Miskolcon. A 2013 óta Erdélyben, 2022-től Kárpátalján is megtalálható képzéseken több mint 1000 határon túli magyar tanuló vesz részt, de Felvidékről, és Vajdaságból is jelentkezhetnek középiskolások a programba. A Középiskolás Programban résztvevők száma folyamatosan emelkedett az elmúlt években. Az MCC ezt a trendet a jövőben is szeretné folytatni, a következő években várhatóan több mint 4000 középiskolás diák vesz részt majd a programban. Az MCC célja, hogy néhány éven belül 35 kárpát-medencei