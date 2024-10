Németh Tamás Nárai község polgármestere köszöntötte és gratulált Unger Hedvig Borbálának és átadta a miniszterelnök köszöntő oklevelét, az idős hölgy kilencvenedik születésnapja alkalmából.

Unger Hedvig Borbálá és Németh Tamás polgármester az ünnepen, ahol az idős hölgyet 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Fotó: VN

Unger Hedvig Borbála 1934. október 12-én született Atyhában (Erdély). Édesapját elvitték a frontra, ekkor édesanyjával és két testvérével a Vas vármegyei Rábakethelyre menekültek, ahol állást is ajánlottak neki a helyi iskolában. Édesanyja több nyelvet beszélő tanítónő volt.

Nyugalmukat a front tette pokollá

Rövid nyugalmukat a front Szentgotthárdra érkezése tette élő pokollá. A szemük láttára lőtte hátba egy szovjet katona az egyik fiatal tanítónőt, előle való menekülés közben. Édesapja megsérült, majd visszatért a frontra, ahol orosz fogságba került és csak 1947-ben kerül haza Erdélybe.

Unger Hedvig Borbála Marosvásárhelyen érettségizett, Kolozsváron jogi egyetemet végzett. Előbb a Szászrégeni ügyészségen dolgozott, majd férjhez ment, Csíkszeredán telepedtek le. Ott a Nyugdíjigazgatóságon, majd a Megyei Tanácsnál dolgozott. A férje ugyanitt a Pénzügyi és Tervezési Osztályon.

Profi szinten sportolt

Hedvig Borbála eközben profi szinten sportolt is, előbb kézilabdázott, majd jégkorongozott is, itt kapus volt. Mindkét esetben a válogatottságig jutott. Két fiúk született, mindketten egyetemet végeztek. Nagyobbik fiuk 1989-ben költözött Budapestre, egyetemi tanár, másik fiuk Marosvásárhelyre költözött, ő állatorvos. 2005-ben kapott magyar állampolgárságot, férje 1999-ben Budapesten hunyt el. Nagyobbik fiának családjával 2011-ben költöztek Budapestről Náraiba. Fia Szombathelyen, Budapesten és Szegeden dolgozik, mint egyetemi tanár.

Az idős hölgy gondját ma már inkább gyermekei, unokái viselik

Továbbra sem feledkezett meg a marosvásárhelyi unokákról, róluk is gondoskodik, szabadidejében ma is aktív. Ma már inkább a gyermekei és unokái viselik gondját. Természetesen járt újra gyermekkora fájdalmas helyén, Rábakethelyen is, ahol most béke honol. Kiváló egészségi és szellemi állapotának köszönhetően sokat olvas. Hálás a megtisztelő oklevélért.