A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Vas Vármegyei Főügyészség Közjogi Szakága eredményesen kezdeményezte hatósági eljárás lefolytatását egy férfival szemben hulladékgazdálkodási bírság kiszabása és a jogellenesen elhelyezett hulladékok felszámolására kötelezés végett. A kezdeményezés alapja, hogy 2024 áprilisában, egy lakóház udvarán – környezetvédelmi hatósági engedély nélkül – hulladékká vált autót bontott szét egy kemenesháti községben élő férfi, azért, hogy a hasznosítható alkatrészeket értékesítse.

A jogi szabályozás szerint hulladékká vált gépjárművek bontását és az abból származó bontott alkatrészek továbbadását kizárólag a bontó végezheti.

Az ügyész kezdeményezésével egyezően a Vas Vármegyei Kormányhivatal a férfit több mint 300 ezer Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére és a helyszínen maradt veszélyes hulladék hulladékkezelőnek történő átadására kötelezte, valamint megtiltotta az engedély nélküli tevékenység további folytatását.

Az ügyben büntetőeljárás is indult hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt, mert a szakszerűtlen szétszerelés következtében a talajra veszélyes anyag került, de fennállt a veszélye annak is, hogy akár a talajvíz, illetve az ivóvíz is szennyeződjön.