A város történetének egyik jelentős emléke az Erdődy-Choron-kastély, amelyet többször is átépítettek a történelem folyamán. Az 1930-as években Erdődy Antal a kastélyt újabb szinttel bővítette, vadászkastélyként hasznosította, később azonban államosították, és többféle intézménynek adott helyet.

Az építészeti örökség mellett a település szakrális helyszínei is jelentősek. A Vendel-kápolna, amely 1781-ben épült, szintén a jánosháziak büszkesége. A kápolna névadója Szent Vendel, akinek ünnepe a település búcsúnapjához kapcsolódik, amelyet október 20-a környékén tartanak meg.

A közösségek ereje

Tullerné Szalai Ildikó arról is beszélt: Jánosháza mindig is erős civil közösségi élettel rendelkezett. Az első egyesület, az Izraelita Nőegylet 1854-ben alakult, melyet számos más társaság követett az évek során, mint például a Jánosházi Zeneegylet, a Polgári Olvasókör, az Iparoskör, vagy épp az 1877-ben alapított Önkéntes Tűzoltó Egyesület. E szervezetek nemcsak a kultúra, de a társadalmi összetartozás fontos pillérei is voltak, és sokuk a mai napig működik, segítve a közösségi életet.