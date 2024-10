Immár 15. alkalommal „épül fel” a Karácsonyi Meseház, ám most nem a hagyományos helyszínen, azaz Csákánydoroszlóban, hanem egy nagyobb településen, egészen pontosan Körmend városában, ahol a Batthyány-kastélyban és a Fő téren varázsolnak majd egy nagyot Gyurján Jánosék.

Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

- A jubileum kapcsán döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk nagyobb tömegek számára is elérhetővé tenni ezt a látványosságot. Körmend részéről megvolt a fogadókészség, így odaköltözünk most. A Karácsonyi Meseház lényegében a kastély udvarán, valamint az egyik kiállítótermében lesz látható, de mi díszítjük fel a Fő teret is. Óriási kihívás ez a számunkra, ami rengeteg munkával jár. Reméljük, hogy jól sikerül, és valamennyi korosztálynak örömöt tudunk szerezni – fogalmazott Gyurján János. Hozzátette: a korábbi látványosságok még bővülni is fognak ezúttal.

Körmendre költözik a Karácsonyi Meseház

- A karácsony szelleme az emberek szívében lakozik, és úgy gondolom, hogy az elmúlt 14 évben nekünk sikerült eljutnunk oda. Ezt bizonyítja a több tízezer látogató, aki eljött Csákányba, hogy megnézzen bennünket. Bízunk abban, hogy Körmendre is rengetegen ellátogatnak majd – zárta szavait a messze földön híres Meseház megálmodója.

A tervek szerint november 30-a és január 5-e között lesz majd látható Körmend új látványossága, melynek egyes elemei már 85 százalékban készen is vannak, de a munka természetesen „ezerrel” folytatódik.

- Lényegében már márciusban megkezdődtek az egyeztetések Gyurján Jánossal. Örülünk a Meseháznak, és persze annak is, hogy a Fő teret is ők díszítik. Most kifejezetten nagy összefogás tapasztalható Körmenden, mert a karácsony remek alkalom arra, hogy a városlakók közelebb kerüljenek egymáshoz. Mi az ígéretünket betartva életet szeretnénk vinni a városba, kiemelten a centrumba, ahol kulturális programok, színes látványosságok várják majd az érdeklődőket. Persze az sem fog csalódni, aki a gasztronómia szerelmese – mondta dr. Szabó Barna polgármester, aki külön kiemelte, hogy ez csak egy folyamat kezdete, még számos ötlet, terv van a tarsolyukban.