A „Szeretem, Megvédem!” országos toborzókampány indította arra, hogy részletesen utánajárjon milyen is a területvédelmi tartalékos rendszer, és azonnal jelentkezett is szolgálatra a Magyar Honvédség Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred Szombathely székhelyű Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóaljhoz, katona lett.

Primusz Tibor területvédelmi tartalékos katona a 83-as zászlóaljnál

Fotó: Unger Tamás

Júniusban jelentkezett, augusztusra meg is volt az alapkiképzése, és már az az elhatározás is megvan, ha e tanév végén befejezi a szakképző iskolát Kőszegen, ahova jár, jogviszonyt szeretne váltani a Magyar Honvédségnél, hogy szerződéses katona lehessen.

- Középiskolásként részt vettem egy olyan pályaorientációs napon, ahol a Magyar Honvédség is jelen volt. Fegyvereket mutattak be, és beszélgettek velünk a területvédelmi tartalékos rendszerről, illetve a katonai pálya lehetőségeiről. Számomra ez nagyon izgalmasnak és érdekesnek tűnt, úgyhogy jelentkeztem. Külön tetszett, hogy itt bajtársakra lelhet az ember, és valóban, a nyáron megtartott alapkiképzés alatt már kötöttem is szoros barátságokat. Most tanév közben amellett, hogy iskolába járok, szívesen vállalok feladatokat a zászlóaljnál. Részt veszek a hétvégi önvédelmi oktatásokon, voltunk az országos haditornán is – mesélte Primusz Tibor tartalékos szakaszvezető. Korábban versenyszerűen sportolt, kyokushin karate edzésekre járt, a legjobb eredménye egy Szlovákiában rendezett, nemzetközi nyílt bajnokságon született, ahol 16 évesen első lett a kategóriájában. Most nagyon tetszik neki az önvédelmi harc, amit a honvédségnél van módja tanulni.

Az édesapja jelenleg nem katona, de sokat mesélt a sorkatonaságban szerzett tapasztalatairól

Érdekesség, hogy az édesapja nem katona ugyan, mégis a honvédség szombathelyi Deák Ferenc utcai objektumában dolgozik, ő felel az épület működtetéséért mint üzemeltetés-vezető.

- Az kétségtelen, hogy édesapám sokat mesélt a sorköteles katonai élményeiről, ez is közrejátszott az elhatározásomban, hogy kipróbáljam magam a katonai szolgálatban – tudtuk meg a fiatalembertől, aki nagy izgalommal gondol arra, hogy amint lehet, felkészítést vállal külföldi misszióra.