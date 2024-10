Itt, saját lapunk online oldalán csapott szembe a hír. Két kávézó is megszűnik Szombathelyen.

Két kávézó zár be Szombathelyen - jelentették be múlt héten

Fotó: VN/Pexels

Az egyiket, bevallom, talán egy-kétszer próbáltam ki, de a másik, az bizony fáj. Szerintem a város legfinomabb kávéját itt szolgálták fel, és szerettem a sütiket is. De a hangulatát, a légkörét pláne! Pedig a tőlem fiatalabbakat célozták inkább, azt gondolom. De a stílus, a kezdeményezés is tetszett: legyen kultúra is, művészet is! Jártam itt kiállításmegnyitón, több eseményen, rendezvényen. Tartok tőle, hogy a bezárással együtt ezeknek is nyoma vész majd. A kávéházak valamikor a békeidőket, a művészeteket (és a társaságot) jelentették. És persze, tudom, hogy vannak ennél nagyobb gondok-bajok is ebben a városban. De lehet, hogy ez is pont azokra mutat rá, nem?

