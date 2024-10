Először Börzsönyiné dr. Kiricsi Szilvia, a helyi választási bizottság (HVB) elnöke számolt be a június 7-i választás lebonyolításáról és eredményéről. Mint mondta, a határozatok ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, így a döntések jogerőre emelkedtek. A névjegyzékben szereplő 2706 választópolgár közül szavazóként 1521-en jelentek meg, 1475 érvényes szavazólapot számoltak. A két független jelölt közül Rózsa Hajnalka nyerte a polgármester-választást 824 szavazattal, Kovács Péter 660 voksot kapott. Az egyéni listás választás eredménye szerint Dömötör Gábor, Kóbor Attila, Horváth Péter, Pogácsás Péter, Török Richárd és Nagy Attila került a képviselő-testületbe. A polgármesternek és a hat képviselőnek is átadta megbízólevelét a HVB elnöke, majd esküt tettek a képviselők és Rózsa Hajnalka is.

Megalakult Vépen a képviselő-testület

Fotó: © Cseh Gábor

Utóbbi ismertette az ülésen a programját. Egyebek mellett megfogalmazta: az elkövetkezendő években célja, hogy Vép még fejlettebb gazdasággal, jól működő intézményekkel, intézményrendszerrel és megújult funkcionális zöldterületekkel rendelkező, még aktívabb közösségi életet élő várossá váljon.

Két alpolgármester kinevezését javasolta Rózsa Hajnalka. Azzal indokolta: ha szükséges, őt helyettesítik, illetve az ő és a képviselők munkáját is támogatják. Ehhez először döntöttek a képviselők a testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatáról.

Az „általános” alpolgármester megválasztásához ideiglenes bizottság alakult a helyszínen – Horváth Péter vállalta a jelöltséget, titkos szavazással mellette döntött a testület.

Rózsa Hajnalka az ifjúsággal, kultúrával, sporttal, civil szervezetekkel, a helyi vállalkozókkal, városi rendezvényekkel, valamint az ifjúságot érintő pályázatokkal foglalkozó külső alpolgármester és önkormányzati tanácsadó kinevezésére tett javaslatot.