Bükön is megalakult a képviselő-testület. A városvezető személye változatlan, dr. Németh Sándor negyedszer nyerte el a helyeik bizalmát. A testületben egyetlen személyi változás történt, Németh Martin az egyetlen új képviselő, Baranyai Róbert Giczi Nikoletta, Horváth Lajos, Patthy Sándor, valamint Pócza Csaba tagjai voltak az előző testületnek is. Az alakuló ülésen egyhangúan szavaztak az alpolgármester személyéről, ő továbbra is Baranyai Róbert. A bizottságok élén sem történt változás. A pénzügyi, turisztikai, városfejlesztési bizottság elnöke Patthy Sándor, a humánpolitikai biztosság elnöke pedig Giczi Nikoletta maradt.

Megalakult a képviselő-testület, középen dr. Németh Sándor polgármester

Fotó: Varga Zsolt / Forrás: Trio TV

- Az új testület a lehető leghamarabb munkába állt, az első, rendes ülést már össze is hívtuk – mondta dr. Németh Sándor. – Feladat van bőven. Jelenleg is több nagyberuházás történik a városban. Szépen halad az új bölcsőde kivitelezése, cserélik a vízvezeték-hálózatot a Nagy Pál utcában, Bükfürdőn kerékpárút épül, a Rákóczi utcában pedig teljesen megújul az játszótér. Előkészítés alatt van a városüzemeltető cég, a Parkom Kft. új székházának megépítése, illetve az új rendőrőrs, tűzoltókaszárnya, a komposztáló telep kialakítása.

Bük több lábon áll, egyaránt fontos az ipar és a turisztika is. A város egyik tulajdonosa a bükfürdői termálfürdőt üzemeltető cégnak. A jövőben is együttműködve dolgoznak a fejlesztésén.