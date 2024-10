Újabb kerékpárutat avattak Sárváron. Az összesen 202 millió forintos beruházást a TOP pályázatból finanszírozta a város – tudtuk meg Kondora Istvántól.

Éjjel is fénylik az új sárvári kerékpárút: középen Kondora István, mellette dr. Kondora Bálint, Ágh Péter

Fotó: Benkő Sándor

- Nagyon régi álmunk valósult meg azzal, hogy ez a kerékpárút megépült. A sárváriak nagyon szeretik, napközben is és este is tudják használni, mivel világító kis kavicsokkal történt a kivitelezés, így éjszaka is fény mellett lehet kerékpározni. Ez egy szép és érdekes élményt nyújt esténként a sárváriaknak. Azt kell mondanom, ez egy ötcsillagos kerékpárút! Egy szép erdő és a Gyöngyös patak övezi, ideális pihenőövezetnek és turisztikai célra is kiváló – fogalmazott dr. Kondora István, Sárvár polgármestere hozzátéve, egy kilométeres szakaszt adtak ma át, az Esze Tamás utca végétől a Zubogó utcáig vezet a kerékpárút és onnan megy át a Bögöti út felé a város szélén.

Ágh Péter az új sárvári kerékpárútról:

Az átadáson jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki mint kiderült, ötletgazdája volt a beruházásnak. Elmondta, az elmúlt években számos kerékpáros fejlesztés valósulhatott meg Sárváron.

- Ez a fejlesztés fontos a kertvárosiak szempontjából, annak idején ezért is voltam a fejlesztés ötletgazdája. A kerékpárúttal már a kertvárosiak is rá tudnak csatlakozni a város már meglévő kerékpárút hálózatához, elérhető lesz számukra a Horgásztó és a Csónakázó-tó irányába vezető út és az idelátogatóknak is fantasztikus látványt nyújthat a környezet, ami körbeveszi az új kerékpáros szakaszt – mondta Ágh Péter.

Az átadás egyik résztvevője kollégáinknak elmondta, úgy gondolja, hogy különlegessége és csodás környezete miatt akár lánykéréshez is remek helyszín lehet a foszforeszkáló kövekkel kirakott, nem mindennapi kerékpárút.