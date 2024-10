A reggeli köszöntőt Puskás Norbert, a szövetség képviseletében tartotta meg, majd ismertette a technikai részleteket. A sorsolást megelőzően Beck György, a Kerkafalvi Kéthatár-tó Horgászegyesület vezetőségi tagja szólt a jelenlévőkhöz.

A Kéthatár-tó adott otthont a tisztségviselői horgászversenynek.

Elmondta, hogy az egyesület 16 éve alakult, és azóta sikerült egy aktív közösséget építeni a Kerkafalvi Kéthatár-tó létrehozásával. Az egyesület stabil, száz fő feletti taglétszámmal büszkélkedhet, és a tó számos horgászverseny és egyéb rendezvény központi helyszínévé vált.

A barátságos verseny nemcsak a halfogásról szólt, hanem a közösségépítésről és az egymástól való tanulásról is. A versenyzők négy órán keresztül küzdöttek a halakért, de a hideg víz és a meleg napsütés ellenére a halak nem mindig voltak együttműködőek. A délelőtt folyamán a helyi egyesület szendvicsekkel látta el a versenyzőket és kísérőiket. A versenyzők szákjába pontyok, keszegek és küszök kerültek.

A nap végén a versenyt Mátyás Attila és Nagy Ferenc nyerte a Kerkafalvi Kéthatár-tó HE csapatából, akik 10.870 grammos fogásukkal biztosították be a győzelmet. A második helyen Pajtli Ferenc és Pajtli Tibor végzett 6950 grammos fogással, a Spartacus HE képviseletében. A harmadik helyet Fördős István és Szabó Gábor párosa szerezte meg, szintén a Spartacus HE csapatából.

A verseny lezárásaként a résztvevők egy közös ebéden vettek részt, ahol Gaál Dezső egyesületi vezető és segítői finom zalai vaddisznó pörkölttel vendégelték meg a jelenlévőket. Az eredményhirdetésen a győztes párosok kupákkal és érmekkel térhettek haza.