Drávecz Stefánia és Sulics Vanessza a Felsőszölnöki Cinegék éneklőcsoport tagjainak előadása után a Magyarországi Szlovének Szövetsége nevében Bugán Lilla köszöntötte a kiállításmegnyitó szlovéniai Mozirjéből érkező Jurij Kulturális egyesületet, akik már harmadik alkalommal mutatták be munkáikat az itteni Rába-vidéki közönségnek. A vendégek között ott volt Kissné Köles Erika, a magyarországi szlovének parlamenti szószólója, Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere és Jurij Repenšek rajztanár, a Jurij Kulturális Egyesület vezetője, a mai kiállítás szerzője.

Kiállításmegnyitó Szentgotthárdon

Fotó: VN achiv

Kiállításmegnyitó Szentgotthárdon

A Jurij egyesület idén 30. alkalommal rendezte meg a szlovén és határon túli festők találkozóját. A jubileumi alkalomból készült a jelen kiállítás is, az elmúlt évtizedek alkotásaiból. Az egyesület célja mindig a művészeti kultúra népszerűsítése volt Mozirje településen. Juij Repenšek évekkel ezelőtt már állított ki alkotásokat a Szlovének Házában. Szívesen tért vissza most is a Rába-vidéki szlovének és barátok közé. Mint elmondta, a Rábamentét is többször bejárta már két keréken, szép helyeket és kedves, jókedvű embereket ismert meg,

A kiállítást Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke nyitotta meg. Örömét fejezte ki, hiszen ez a program is illeszkedik azon alkalmak sorába, melyek hozzájárulnak a két nép és a két ország kapcsolatainak megerősítéséhez illetve ápolásához.