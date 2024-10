Ostffyasszonyfánál mindhárom érintett váltó megrongálódott. A szakemberek a pálya mellett találtak egy, a mozdony aljához tartozó fedelet, ez nagy valószínűséggel akkor rongálódott meg, amikor az állomás előtt hozzávetőlegesen két kilométerrel egy vaddal ütközött a mozdony. Ezt követően azt is vizsgálták, hogy a vaddal történt ütközés mennyiben járult hozzá a kocsik kisiklásához. Továbbá azzal is foglalkoztak, hogy van-e egyéb olyan műszaki körülmény, amely önmagában is előidézhette a balesetet.