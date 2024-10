Az Önkormányzati Hivatal Refektóriumának pompás helyisége adott helyet a könyvtáros közösség találkozójának. Horváth Tiborné, a helyi Móra Ferenc városi könyvtár intézményvezetője üdvözölte a megjelenteket, és egyperces néma felállással adóztak az elhunyt kollégák emlékének. Huszár Gábor, a város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket: aktív és nyugdíjas szakmabelieket egyaránt, akik értékeket képviselnek. Örömét fejezte ki, hogy a város ad otthont a kettős jubileumi találkozónak, hiszen a szentgotthárdi könyvtár ezen a napon ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A könyvtárak szerepét elsősorban a kulturális alapértékek közvetítésében, illetve az információkhoz való hozzáférésben látta. Felhívta a figyelmet a mesemondásra is: gyermekeink fantáziavilágát, kreativitását és memóriáját így fejleszthetjük legjobban – és ehhez sok-sok olvasásra van szükség. Tartalmas szakmai napot kívánt mindenkinek, mindemellett kellemes időtöltést is a városban.

Könyvtáros találkozó Szentgotthárdon

Fotó: Szendi Péter

Könyvtáros múlt, jelen és jövő

Dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Könyvtár intézményvezetője megemlékezett az első, 30 évvel ezelőtti celldömölki indulásról. A mai eseményt a hagyomány és az újítás kettőssége határozta meg. Őt ismét Horváth Tiborné követte, aki röviden összefoglalta a Szentgotthárdi Járási Könyvtárnak az eltelt 70 évben történt eseményeit. Ők látták el a környező falvakat is, amik közül a mai napig is van fiókkönyvtár Rábatótfaluban, Farkasfán és Rábafüzesen. A hangulat fokozás érdekében humoros életképeket mutatott be a könyvtár, az ott dolgozók életéből, mindennapjaikról.