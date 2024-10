A mindennapokban sokszor találkozhatunk az alábbi forgalmi szituációval. Tippeld meg a heti KRESZ-teszt helyes áthaladási sorrendjét, és kicsit lejjebb eláruljuk a helyes megfejtést is.

Forrás: szuperjogsi.hu KRESZ-teszt

A KRESZ-teszt megoldása

Egyenrangú kereszteződésben a "jobbkéz-szabályt" kell alkalmazni, tehát a jobbról érkezőnek kell elsőbbséget adni.

Szombathelyen és Vas vármegyében is sok helyen találkozhatunk egyenrangú kereszteződésekkel, mellékutcában, de például a legtöbb bevásárlóközpont parkolójában is eszerint kell közlekedni.

Az útkereszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű és a balról érkező villamos részére.

Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha egy olyan útkereszteződéshez érkezünk, ahol nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák.

Múlt heti tesztünkben a kanyarodó főútvonalaknál néztünk meg egy mindennapi szituációt, érdemes megnézni ezt is, hiszen többen is eltévesztették ott is a megoldást.