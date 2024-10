Néhány évvel ezelőtt, amikor szinte minden településen csatlakoztak a kupakgyűjtési akcióhoz, amivel beteg gyerekeket lehetett támogatni, akkor azért volt szükség a lakatszívre. Egy vállalkozót kért fel a répcelaki önkormányzat a kupakgyűjtő elhelyezésére.

A kupakgyűjtő új funkciót kapott: a jövőben a párok helyezhetik ki szerelmük jelképét a lakatszívre, amit Vad Csaba készített

Fotó: Winkler Krisztina

Vad Csaba elkészítette és ki is helyezte el a szívet a répcelaki egészségház óvoda felőli oldalánál. Közel három éven át kupakokat gyűjtöttek benne, az "építmény" most új életre kelt: az önkormányzati dolgozók hosszas ötletelését követően közösen kitalálták, hogy lakat szívként éljen tovább. Az első, "I love Répcelak" feliratú lakatot két nappal ezelőtt Szabó József polgármester a helyi óvodások és bölcsődések körében helyezte el a szerelemlakatok Répcelaki gyűjtőjére. Elmondta, mostanra több magán pár is elhelyezte ott saját kis lakatját.

Az egykori kupakgyűjtő most a szerelmi lakatokat gyűjti

A polgármester abban is bízik, hogy a jövőben akár a Répcelakon házasulandók körében hagyománnyá válhat, hogy a párok az esküvői szertartást követően egy lakattal is megpecsételjék szerelmüket.