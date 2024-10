A kurzussal egy olyan családi vagy kisközösségi tudás átadása a cél, ami segíti a résztvevőket, hogy kiskerti léptékből indulva fenntartható élelmiszer-önellátást indítsanak el. A hallgatók a kertműveléssel és az állattartással is megismerkedhetnek. Megtanulhatják, hogy egy fenntartható körforgásos gazdaságban mit mivel lehet helyettesíteni, illetve a problémák megoldására is gyakorlati tanácsokat kapnak. A tematika érinti az erdőkert, a gyümölcsös, a metszés, az oltás, a bio-növényvédelem, az építmények témáját, de szó lesz a szerszámok készítéséről, és széles körűen bemutatják az állattartást, valamint a kiskerti és szántóföldi léptékben való termelést is, ugyancsak a fenntarthatóság jegyében.