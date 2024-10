Kéretlen örökségünk mindaz, amit magunkkal hozunk szüleinktől, nagyszüleinktől. Ami nem öl meg – ez pedig leginkább traumáinkra utal – magyarázta az előadás címét L. Stipkovits Erika, aki a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda meghívására érkezett Szombathelyre. Mondandója végére eljutott addig, hogy mit tudunk tenni lelki egészségünkért.

L. Stipkovits Erika a Bartók Teremben

Fotó: Unger Tamás

Azzal kezdte: születésünktől fogva úgynevezett reflektív kapcsolatban fejlődünk. Ahogy növünk fel, sok mindent rögzítünk: (testi) érzések, gondolatok kódolódnak belénk tudattalanul, átvesszük a szüleink viselkedését (pozitív és negatív sémákat egyaránt), és később bizonyos helyzetekben ezek a mintázatok jönnek elő, ezeknek megfelelően viselkedünk. Nem ritka, hogy gyermekkorban sérülnek az érzelmi szükségletek, kialakul egy mintázat, amely emlékekből, érzelmekből, gondolatokból, testi érzésekből áll (séma), és felnőttként is jellemző marad. Példát is mondott: az élményeken keresztül tud a kisgyermek távolságot tartani attól, hogy a szülőt negatívnak kelljen látnia. Ha alkoholista a szülő, akkor jellemzően a kamaszkoráig pozitívan látja, és azt éli meg és rögzíti magában, hogy nem a szülő, hanem ő a „rossz”. Könnyebb azt éreznie, hogy vele van a baj, mint arra gondolni, hogy akikhez a legjobban kötődik, éppen azokra nem számíthat. A szégyen meghagyja a biztonság illúzióját. Ha ez a gyermek felnőttkorában tehetetlen helyzetbe kerül, akkor nem a konkrét emlék, hanem ez a korai élmény aktiválódik. E szégyenteljes meggyőződés egészen addig akadályozza, amíg nem tudatosítja, és a gyökérélményeket át nem dolgozza magában.

Legnagyobb kéretlen örökségünk az, hogy a szüleink, akikkel tudattalanul azonosulunk, milyen típusúak, ezzel folytatta az előadó, és sorra vette a különböző szülőtípusokat: a túlféltő, túlkötő vagy borostyán szülőt; a szereptolvaj-szülősítő szülőt; a túlkövetelő-idomárt; a barát–jófej szülőt; a mindentudó-szuperszülőt; az érzelmi zsaroló-mártírt; a távolságtartó-üveghegy szülőt, a bántalmazó-agresszort és az elég jó-bátorító szülőt. Az utóbbi a „legjobb”: aki bátorítja a gyermekét az aktivitásra, inspirálja, engedi önállónak lenni és hagyja tévedni is. Míg a bántalmazó, az agresszor a „legrosszabb”. A kisbabáknál az agresszív hangerő, a hangsúly hatására heves agyi aktivitás jellemző: megélik például a félelmet, még ha egy szót sem értenek a szavakból. A szülő egyszerre a félelem és a biztonság forrása is. Beszélt a bántalmazásról is: lehet érzelmi, fizikai, szexuális, elhanyagolás, de lehet a gyermek bántalmazás szemtanúja is. A bántalmazás nem egyszeri eset, azt ezt elszenvedők hajlamosak alárendelődni, és könnyen válnak bántalmazóvá is, tette hozzá.