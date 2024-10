A szülők egyre különlegesebb nevek közül válogathatnak, ahogy a hazai anyakönyvezhető nevek listája rohamosan bővül – írta meg a veol. hu és most egy igazán gyönyörű újdonság került be közéjük. Minden hónapban új nevekkel gazdagodik a lista, és a Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet legfrissebb bejegyzése újra felkavarta az állóvizet: a Nármin név most már hivatalosan is adható kislányoknak Magyarországon. A Nármin eredete mélyen gyökerezik a perzsa kultúrában, ahol a “narm” szó a puhaságot és tisztaságot jelenti. A név finom, lágy hangzása és különleges jelentése miatt már eddig is sokak szívét elnyerte, ám most már hivatalosan is anyakönyvezhető formában választhatják a szülők. A hazai névlista bővülésével egyre több kisgyermek kaphat egyedi, különleges nevet, amely mögött mély jelentés és gazdag kulturális háttér áll. A Nármin mellett más új nevek is helyet kaptak a listán, amelyek a Hun-Ren Nyelvtudományi Intézet jóváhagyásával mostantól hivatalosan választhatók.

Új lánynév: a Nármint már adhatják a szülők gyermeküknek Magyarországon

Forrás: Shutterstock

Lánynév olvasóinktól:

Olvasóinktól azt kérdeztük, hogy szerintük melyik a legszebb lánynév. Továbbra is várjuk a válaszokat: