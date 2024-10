Korábban hírt adtunk arról, hogy bezárnak az éttermek – az ételudvar – és a fodrászat a Savaria Plazában.

Beszámoltunk arról is, hogy a bezárt üzletek már kiköltöztek, és utánajártunk, melyik hol kezd majd újra. Néhány napja az is kiderült, milyen üzletek nyitnak a bevásárlóközpontban.

Dr. Rácz Dorina igazgatónál hétfőn arról érdeklődtünk, hogy halad a munka, mikor nyitnak az új boltok és a konditerem, és milyen közönséget céloznak meg ezekkel.

Savaria Plaza: a leendő két új üzlet elé porvédő falat húztak

Fotó: Unger Tamás

Porvédő falat húztak a korábbi babaáruház és cipőbolt elé, az emeleten lezárták a leendő új, mintegy ezer négyzetméteres fitneszterem területét, és elkezdődött a terem kialakítsa. A 2002-ben épült pláza állagromlását igyekeznek megállítani, és ahol szükséges, helyreállító munkát végeznek, tudtuk meg. A homlokzati felújítások már korábban elkezdődtek, most az épületen belül is javítják a hibákat. A leendő új üzletek előkészítésén is dolgoznak a kivitelezők – a belső dizájn kialakítását azonban már a márkák saját csapata végzi majd, mondta el az igazgató.

Hozzátette: régi tervük volt, hogy gyarapítsák a ruházati üzletek számát és minél több ismert márkának adjanak otthont. Erre most adódott lehetőségük. A lezser, sportos, fiatalos irányt képviselik majd az új üzletek. A munkák jól haladnak, reményeik szerint még az idén kinyitnak. Az emeleten a konditerem pedig várhatóan 2025 év elejétől várja a vendégeket. Az ételallergiások és tudatosan táplálkozók üzlete a következő hetekben átköltözik ugyanazon a szinten egy jóval nagyobb alapterületű boltba, így szélesebb körben tudják kínálni termékeiket.

Savaria Plaza: hátul a leendő konditerem

Fotó: Unger Tamás

Összességében, miután megnyitnak az új üzletek, megújult, friss környezetbe várják a vásárlókat, akik a szépségápolás, a divat, az egészség és a mozi révén a szórakozás jegyében működő szolgáltatókat találnak majd a plázában.

Rácz Dorina hangsúlyozta: a mozi és a többi üzlet is zavartalanul látogatható, a munkavégzések idején is nyitva tart az épület.