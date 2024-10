Feri bácsival a Kisalföld készített egy hosszabb riportot még a nyáron, ezúttal pedig a Heti Napló stábja látogatott el otthonába, hogy a nagyközönségnek bemutassa az idős férfit, aki tinédzsereket meghazudtoló módon mozog a közösségi média világában. Azt is elárulja, hogy mi a hosszú élet titka, de mesél az egyébként sem mindennapi életéről is. Bakó Ferenc, az ország egyik legidősebb embere 1917. november 9-én született Kecskeméten, nem volt könnyű a korai gyerekkora, ugyanis édesapja megsérült, majd meghalt az I. világháborúban, édesanyját is nagyon hamar elveszítette, őt a spanyol nátha vitte el, így árvaházba került.

Az ország egyik legidősebb embere, a 107 éves Feri bácsi okostelefonján és saját Facebook oldalán tartja a kapcsolatot ismerőseivel és barátaival, de a hírekről is ezen keresztül tájékozódik

Fotó: Szalay Károly / Forrás: kisalfold.hu

Gyermekként pásztormunkákat végzett, volt liba, - disznó, - és birkapásztor, ahogy csikós és gulyás is, aminek köszönhetően már korán rengeteg tapasztalatot szerzett. Mindig is imádta a zenét, a vadászkürt mellett hegedűn és mandolinon is megtanult játszani, így került Sopronba 19 évesen, ahol katonazenészként szolgált.

Az ország egyik legidősebb embere, Feri bácsi Szombathelyen is szolgált

A háború alatt viszont nem zenészként, hanem pénzügyesként tevékenykedett, először Szombathelyen, majd Pápán egy ejtőernyős zászlóaljnál szolgált. Innen került ki a frontra, majd miután súlyosan megsebesült, vissza Sopronba.

Elmondta, hogy egyik kedvenc napi foglalatoskodása az internet böngészése, számtalan tisztelőjével, ismerősével és barátjával Messengeren tartja a kapcsolatot és naponta, különböző tartalmakat posztol a Facebookra, amit ő nemes egyszerűséggel csak firkálásnak hív. Ahogy fogalmaz, neki ez a platform jelenti az ablakot a világra.

Arra a kérdésre, hogy mi a titka, hogyan lehet ilyen csodaszép kort megélni szellemi és testi frissességgel így válaszolt:

A rendszeresség, a tervszerűség nagyon fontos az életmódban. Lényeges a tudatos és legfőképpen mértékletes táplálkozás, a megfelelő folyadékfogyasztás, na meg persze a napi egy pohár jófajta vörösbor. Nem hagyom el magam, igaz hosszú túrákat már nem tudok tenni, de mindennap sétálok egy keveset, napozok, az agyamat pedig az internet mellett keresztrejtvénnyel trenírozom, de a napi rutinomhoz hozzá tartozik a mandolinon való játék is. Ezeket el nem hagynám semmiért. Ellátom magam és mindent elkövetek annak érdekében, hogy a lányomnak - akivel együtt élek - ne legyek a terhére, hanem boldogan élhessünk együtt

- fogalmazott a 107 éves Feri bácsi.