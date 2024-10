A levéltár előadó- és kiállítótermében összegyűlt érdeklődőket dr. Melega Miklós, az MNL Vas Vármegyei Levéltára igazgatója köszöntötte, majd elmondta: az idei Levéltári Nap témája „igazi levéltáros téma”, hiszen még a „levéltárilag” kevésbé tájékozott emberek is tudják, hogy a levéltárak őrzik az anyakönyveket és eszükbe jut, ha családkutatást szeretnének végezni, hogy a levéltárhoz kell fordulni a dokumentumokért. Kifejtette, hogy az anyakönyv rendkívül izgalmas és sokrétű irattípus, ami igazán sokrétűen használható a kutatók számára. Nemcsak családtörténeti kutatások alapja, de statisztikai elemzésekre is használható és lehet társadalmi kapcsolatokat, demográfiai (születés, halálozás, járványok) adatokat is vizsgálni általa, sőt: nyelvészeti kutatásokra is alkalmas.

Levéltári napot tartottak szerdán a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Vas Vármegyei Levéltárában.

Forrás: Unger Tamás

Bevezetőjét követően felkérte Kovács Eleonórát, az MNL Tudományos Igazgatósága főtanácsosát, a konferencia levezető elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. - A levéltári napok mindig találkozásra adnak lehetőséget. Nemcsak levéltárosok között, de szeretnénk a levéltárhasználókat is megszólítani. Az idei levéltári nap témája erre tökéletes lehetőséget nyújt, bemutatja, milyen sok adat nyerhető ki ezekből a dokumentumokból, kedvet csinálva az „amatőr kutatók” számára – mondta el a főtanácsos.

