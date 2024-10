Bánfi Péterné Antónia (70) arról beszélt a találkozón, hogy neki is sok keresztje van, de mióta hazajött Lourdes-ból, mindez kevésbé nehéz. – Sok a családi nehézség, körülbelül tíz éve kezdtem Isten felé fordulni, így tudtam jobban elviselni, ami adódott. Egy egészségügyi probléma miatt nagyon rossz állapotba kerültem, a halálra készültem, felvettem a betegek kenetét. Eladtuk a házat, lakásba költöztünk, hogy majd így a férjem jobban boldogul egyedül. A műtétem után egy ferences atya kétszer is meglátogatott engem. Hamar felépültem, négy nap után lábra álltam. A férjem tavaly pacemakert kapott, problémás az első emeletre is felmenni, elkezdtünk építeni egy kis családi házat, de becsaptak minket, pereskedünk. Úgy gondoltam, hogy a sok gondból most már csak az ima és a csoda segíthet. Az első lourdes-i zarándokcsoportba nem tudtam bekerülni, a másodikba is csak alig, de végül eljutottam Lourdes-ba. Ott pedig azt a kegyet kaptam, hogy részt vehettem a jelenések helyén a könyörgésben. Imádkoztam kegyelemért, Szűzanya közbenjárását kértem. Azóta a borzalmas, álmatlan éjszakáknak vége, az állandó feldúlt állapot megszűnt. Most boldog vagyok, kiegyensúlyozott, nem érdekel a sok gond, majd valahogy minden megoldódik. A férjem két hétig Erdélyben volt, úgyhogy ő is elég jól van.

Át a kerítésen más világba léptek, a felhők között is jártak

Németh Rita a találkozón megosztotta: későn érő típus, sokáig nem gyakorolta úgy a vallást, ahogy lehetett volna. Véletlenül látta az eredeti fatimai kegyszobrot, amikor az 1994-ben itt volt Szombathelyen, maga sem tudja, hogyan, egyszer csak idekeveredett a nagytemplom elé. Akkor eldöntötte, hogy neki közvetlenül is találkoznia kell a Szűzanyával, a jelenések helyén.

- ­Nem vagyok nagy barátságban a repülőgépekkel, ezért busszal mentem Lourdes-ba, először tíz évvel ezelőtt, magánúton. Katartikus élmény volt a lourdes-i barlangnál. A kerítésen belül egy más világba léptünk. Megindító volt megérinteni a barlang falát. Már akkor elhatároztam, hogy visszatérek ide. Idén nyáron jelentkeztem a Gyula atya szervezte zarándokútra, és roppant mérges voltam, amikor kiderült, hogy beteltek a helyek és mondták, hogy már várólistára sem lehet kerülni, mert már az is betelt. De a Szűzanya megint intézkedett, és valahogy sikerült a szomszédasszonyommal felfurakodnunk a második buszra. Ez teljesen más élmény volt, mert most Gyula atya személyében egy felkészült, végtelenül elkötelezett lelki vezetővel voltunk. Olyan erős hatás volt, hogy amikor hazaértünk, mondtam, hogy most forduljunk vissza, menjünk vissza – mesélte Németh Rita. – Mindenkinek vannak problémái, a betegségek bárkit utolérnek, ezért az ember kéréseket visz magával a zarándokútra és kegyelmekkel tér vissza.