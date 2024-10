– Ezért nagyon fontos a megfelelő járványügyi intézkedések betartása és a telepen belüli járványügyi védekezési terv felállítása és követése – hangsúlyozta akkor a szakember, aki szerint Nyugat- Magyarországon, benne Vas vármegyében is, a hatóság által jól be van tartatva, és jól be is vannak tartva az előírások. Ilyen például a kerékmosó aknák és a fertőtlenítő keret használata, hogy a telepen a ki-bejárás tiltott, oda csak a saját dolgozók – átöltözve – mehetnek be. Ezekkel az apróságokkal már sokat tehetnek az állattartók azért, hogy megvédjék az állományt. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is: az ország ezen felén messze nincs akkora hagyománya a víziszárnyas tartásnak és a telepek is jóval távolabb helyezkednek el egymástól.