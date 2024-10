Az akkor 16 éves Gábor Dzsingisz 1956. november 4-én elhagyta Magyarországot, Hollandiában kapott menedékjogot. 1965-ben doktorált, s hat éven át a holland Gazdaságügyi Minisztériumban dolgozott. 1972-ben kezdődött önkormányzati munkája. Itt is eredményes, Hága polgármesterének kabinetfőnöke, majd 1983-tól Haaksbergen polgármestere. Később a Mezőgazdasági Minisztérium politikai államtitkára, majd parlamenti képviselő volt, 1998-2005 között a Hollandi Magyarországi Nagykövetsége Mezőgazdasági tanácsosa posztot töltötte be. Akcentus nélkül beszéli anyanyelvét, figyelemmel kíséri a magyar politikát, és évente négyszer, a Barankovics Alapítvány üléseinek idején, hazajár. A legutóbb Szombathelyt is útba ejtette.

Gábor Dzsingisz a szombathelyi Martineumban tartott előadást.

Fotó: Unger Tamás

Külső szemmel, magyar szívvel

– Érezhető, hogy az egész bevándorláspolitika el van puskázva. Hollandiában (is) óriási káosz alakult ki a fogalmak között, úgy tapasztalom, hogy a többség összekeveri a bevándorlót a menekülttel és a munkavállalóval. Az emberek azt szerint sok a probléma az országban a lakásépítési, egészségügyi mezőgazdasági kérdésekben, és ez azért van, mert már túl sokan kérnek a kenyérből.

„Lassan, de biztosan épül le a rendszer”

Gábor Dzsingisz szerint Brüsszel nem veszi komolyan, hogy minden országnak más a struktúrája: - mindent egységben, egységesen kell megoldani, pedig árnyalni kellene a dolgokat. Itt van Hollandia példája: kereskedő népként, az exportból élő országként fontos számára az Európai Unió, mégis egyre többen kritizálják a brüsszeli politikát. Igaz ez az Európai Parlament korábbi alelnöke, a holland Frans Timmermans által "megálmodott” zöldpolitikára is. – Lassan, de biztosan épül le a rendszer. Lehet zöldpolitikát csinálni, de ésszerűen. Az nem megoldás, hogy miden más nézőpontot figyelmen kívül hagyunk, a gazda pedig már azt se tudja mit csináljon, nemhogy még nyereséget is termeljen.

Káosz van EurópábanGábor Dzsingisz úgy látja, a pandémia, majd a 2022-ben kitört ukrán-orosz háború bebizonyította, a nagy neoliberalizmus megbukott. Európában káosz van. – Arra kell törekednünk, hogy az igazság legyen a mérvadó. Ehhez pedig tudás és nem vélemény szükséges. Hosszú folyamat lesz, de előbb utóbb kialakul egy újabb rend, amit csak közös normák és morális hozzáállással lehet megvalósítani – fogalmazott. Szólt arról is, a kereszténydemokrácia elvekre van alapozva. A modernizációra szükség van, nem kérdés. Ugyanakkor az, hogy fontos a társadalmi igazságosság, a szolidaritás, a föld megtartása, 50 éve ugyanazt jelentették, mint ma. Ugyanígy foglalkozni kell a migráció, a szegregáció és a közbiztonság kérdésével is.