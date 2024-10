Hatalmas pazarlás folyik a világban a nyersanyagok tekintetében, ezért törekedni kell arra, hogy helyi szinten, gazdaságosan próbáljunk alapanyagokat beszerezni és a selejtet minimalizálni – vallja B. Tóth Gábor séf, aki - amellett, hogy maradékmentő ételötleteket is megosztott velünk - azt is elmondta, hogy nemcsak otthon, bizony a professzionális éttermekben is használnak maradékmentő praktikákat. - Nem titok, hogy egy hotelben a maradék - nem a vendégek tányérjáról lekerült – ételeket újra tudjuk hasznosítani: a reggeliből megmaradt sajtok sajtmártás alapanyagai lehetnek; a konyhai zöldséghulladékból (szárzeller csutkája, a répa megpucolt héja) alaplé készülhet; a halak csontjából, „leeső” részeiből hal alaplé főhet – ehhez kis tejszínt és vajat adva finom mártás készül. A legszebb zöldségek és gyümölcsök a szállodában a reggeli svédasztalra kerülnek, ha picit puhább mondjuk a paradicsom, lecsóalapot főzünk belőle. A gyümölcsök maradékából házi lekvárok, gyümölcsszószok készülnek. A kenyerekből szalvétagombóc, kenyércsipsz vagy kenyérkockák, a sós pékárukból házi „zsemlemorzsa”, az édes péksüteményekből akár a túrógombóc „morzsakabátja” is elkészülhet. A maradék szikkadt kalácsból gyakran csinálunk kalácspudingot. A sütemények és maradék édes pékáruk akár egy sütés nélküli túrótorta alapjául is felhasználhatók – sorolta Gábor, hogyan is próbálják minimalizálni a veszteséget.

Maradékmentő - Élelmiszerek gazdaságos felhasználását mutatja B. Tóth Gábor Executive chef . Fotó: Unger Tamás

Úgy véli, ha előre gondolkodunk, a saját munkánkat is megkönnyíthetjük így, legyen szó az éttermi főzésről vagy éppen az otthoniról. A kicsit megbarnult banán jó alapanyaga lehet például egy banánpudingnak vagy banánkenyérnek. Az otthon érő gyümölcsökből lekvárt főzhetünk, de le is aszalhatjuk azokat. - Ami most megterem, azt ne hagyjuk veszni, tartósítással ezek télire is eltehetők, ahogyan a zöldségek is, amiket savanyítással vagy fermentálással tartósíthatunk – mondja, majd hozzáteszi: kicsit több – időbeli és szellemi – ráfordítással és az étkezéseink, bevásárlásunk megtervezésével a pazarlás könnyedén elkerülhető.