Többen is medvét láthattak Bajót közelében hétfőn - számolt be róla a kemma.hu. A hatóságok azonnal megkezdték az intézkedést a medve lehetséges felbukkanásának ügyében, amellyel kapcsolatban most újabb információk láttak napvilágot.

Tényleg medve jár Bajót közelében?

Forrás: Shutterstoc/Illusztráció

A község polgármestere, Tóth Zoltán ugyanis Bajót Facebook-oldalára posztolt egy hosszabb bejegyzést, amelyben beszámolt a fontosabb fejleményekről a medveészleléssel kapcsolatban.

A bajóti polgármester is megszólalt a medve ügyében

Mint írta, hétfő délután önkormányzatukhoz több egymástól független bejelentés érkezett, hogy Péliföldszentkereszt környékén reggel és nap közben több alkalommal is egy különös állat jelent meg, melyet leginkább medveként tudnak azonosítani. Természetesen minden ilyen jellegű bejelentést komolyan kell venni, hiszen Magyarországon az elmúlt években egyre gyakrabban fordulnak elő medve-, farkasészlelések, bizonyos területeken már szinte állandónak tekinthető a jelenlétük. Éppen ezért azonnal felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, a Bajóti Aranykalász Vadásztársasággal, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival.

A vadásztársaság hivatásos vadásza még hétfő délután bejárta a helyszínt, majd kedden reggel a polgármester személyesen is kinézett a területre, mint aktív vadász. Sem a szakszemélyzet, sem pedig ő medvére utaló konkrét nyomot (lábnyomot) nem talált, ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az észlelések nem voltak valódiak.

Ezért kérek minden erdőjárót, hogy fokozott figyelemmel tartózkodjanak az erdőkben és ha bármilyen szokatlan dolgot (közvetlen találkozás, lábnyom, stb.) tapasztalnak, látnak azt haladéktalanul jelezzék az önkormányzat, a rendőrség, vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park felé! Azt gondolom, hogy jelen esetben tökéletesen igaz a közmondás, miszerint jobb félni, mint megijedni!

– zárta a bejegyzést a polgármester.

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál megkeresésére a polgármester azt is elmondta, hogy bukkanhatott fel a környéken medve. Mint kiderült, a Börzsönyből – ahol a Nool beszámolója szerint nemrég szintén medvét láttak – jönnek át az állatok, akiket még a nagy sodrású Duna és az Ipoly sem állít meg, hiszen nagyon jól tudnak úszni. Ráadásul kitartóak, így egy nap alatt hatalmas távolságokat is képesek megtenni és bejárni.