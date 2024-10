Ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk, a múlt héten egy rejtélyes vadállat feltűnése borzolta a kedélyeket a Komárom-Esztergom vármegyei Bajót közelében. Többen is látni vélték az állatot, akit a legtöbben medveként azonosítottak. A község polgármestere, Tóth Zoltán is azonnal a medve nyomába eredt - számolt be róla a kemma.hu. A polgármester most a hirado.hu-nak is megszólalt a vadállat ügyében.

Mint a polgármester közösségi oldalán megosztott bejegyzés alapján írtunk róla, az ilyen bejelentéseket kellő komolysággal és súllyal kezel az ember, főleg, ha szavahihető egyénektől származnak. Ezért a polgármester rögtön felvette a kapcsolatot az illetékes hatósággal, a rendőrséggel és jelezte a medveészleléseket a vadásztársaságnak és a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak is.

Miután megjelent a medveészleléssel kapcsolatos közlemény a közösségi oldalunkon, még többen jelezték, hogy látták a településen a nagyragadozót, de eddig nem merték jelezni, attól féltek, bolondnak tartanák őket

– árulta el a hirado.hu-nak a polgármester, aki az érintett területeket maga is átvizsgálta, de nem talált medve jelenlétére utaló láb- vagy székletnyomokat.

Viszont, ha valóban medve él Bajóton, arra napokon belül bizonyíték is lehet, hiszen a legtöbb vadetető közelében működnek webkamerák. De a polgármester arra gyanakszik, hogy a helyiek egy megtermett vaddisznót vagy szarvast hittek medvének.

Volt, aki azt állította, hogy hallja éjszakánként üvölteni a medvét, ám most van a szarvasbőgés időszaka, szerintem a barcogást vélték medveordításnak

– vélekedett Tóth Zoltán, majd hozzátette, ha mégis medve jár a környéken, akkor az valószínűleg a Börzsönyből vagy Szlovákiából érkezett.

