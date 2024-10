Meskó Krisztián azt mondja, régi tervük volt a VAS-FILM Egyesület alapítása.

VAS-FILM Egyesület, alaukuló közgyűlés Vépen

Forrás: VN

A tény, hogy kerek évfordulót ünnepelt – húszéves volt – az idén a mozgókép-ünnep, csak felerősítette szándékukat. – Eddig más civil szervezethez, művelődési házhoz kapcsolódva pályáztunk, szerveztük az aktuális rendezvényt, mostantól külön egyesület foglalkozik a VAS-FILM-mel. Tervezzük a társeseményekkel való együttműködést, gondolkodunk saját film készítésében is, ehhez kapcsolódó eszközpark beszerzésében és szeretnénk irányt mutatni az ifjúságnak is a filmek kapcsán – mondja a fesztiválok fő szervezője, aki mostantól az egyesület elnöke is. Mint kiderült, 11 alapító tagja van az új szervezetnek, mindannyian kapcsolódnak valamilyen módon a fesztiválhoz: zsűritagként, ős-VAS-FILM-esként, szervezőként érintettek és kellően elhivatottak, ami a fesztivált illeti. A vépi művelődési házban tartották az alakuló közgyűlés, hiszen Vépen van most a fesztivál otthona. Azóta megjelent a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészet Kollégiumának vonatkozó pályázati felhívása, amelynek révén forrás érkezhet a következő fesztivál rendezésére, mondja Meskó Krisztián, akinek a munkáját két elnökségi tag – Ihász-Kozmor Barbara és Iszakné Koszorús Judit – szorosan támogatja.

A tagfelvételre nyitott az egyesület: szívesen fogadnak soraikba olyanokat, akik tenni akarnak a VAS-FILM-ért, céljaikért és tudja segíteni a munkájukat.