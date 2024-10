Mint azt megírtuk, ijesztő jelenetek történtek a csepregi egészségházban. Az egyik gyermek szülei és rokona rugdosták az ajtót, bementek a rendelőbe, kiabáltak az orvossal. Sőt, gyilkosnak is nevezték. Nemcsak az orvos és az asszisztens, hanem a váróban édesanyák és gyermekeik is megijedtek, döbbenten, félelemmel követték az eseményeket. Felmerülhet a közfeladatot ellátó személy rágalmazása is, továbbá akadályozták a szakszemélyzetet a munkájukban. Kérdés az is, miért nem lehetett megbecsülni az orvos munkáját?

Megbecsülni az orvosok munkáját. Félelem és reszketés volt a csepregi egészségházban!

A szülők aggodalma már csak amiatt is jogos, hiszen a gyerekorvosi szakellátást a városban helyettesítéssel oldották meg.

Horváth Zoltán polgármestert többen is megkeresték az esettel kapcsolatban, ugyanis a helyiek körében gyorsan híre ment a történteknek.

- Mindenkit igyekeztem megnyugtatni – kezdte a városvezető.

Jelen helyzetben, amikor hiány van a gyerekorvosokból, az orvosokat megbecsülni kell, nem becsmérelni - emelte ki.

Sajnos, vannak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet felkészülni, de sajnálatos módon megtörténnek. Ami történt, kezelnünk kell. Több hónapnyi egyeztetés, tárgyalás után tudtuk megoldani a szakorvosi ellátást. Nem lehetünk eléggé hálásak, hogy helyben biztosított a rendelés, a csepregieket helyben fogadja az orvos. Nagy eredmény, hogy ez energetikailag teljesen felújított egészségház rendelője nem üres, ott orvos dolgozik. Érthető tehát az aggodalom és a félelem, hogy az orvosunk esetleg meggondolja magát. A legfontosabb, hogy az ilyen estek többet ne forduljanak elő

- foglalta össze lapunknak Horváth Zoltán. A polgármestertől megtudtuk azt is, az önkormányzat saját forrásból kiegészítve biztosítja, hogy a 14 éven aluli gyermekek szakorvosi ellátást kapjanak.